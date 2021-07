Wiederkehr schließt Einschränkung für Straftäter vor Abschiebung nicht aus

Asylwerber, die straffällig werden und bei denen eine Abschiebung bevorsteht: Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit dieser Menschen ist für den Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS denkbar, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.

Wiederkehr über Fall von getötetem Mädchen

Wiederkehr sieht Integrations-Bemühungen

"Die Behörde ist bemüht, diese Jugendlichen gut zu integrieren und aufzuzeigen, was in Österreich erlaubt ist und was nicht." Er halte es jedoch zumindest für denkbar, straffällig gewordene Menschen, die abgeschoben werden sollen, wenn nötig in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken. "Ich bin sehr offen, darüber zu diskutieren."