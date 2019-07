Wiedereröffnung der Seegrotte Hinterbrühl nicht absehbar

Wohl länger als geplant wird die Seegrotte Hinterbrühl geschlossen bleiben, denn die Beseitigung der baulichen Mängel dürfte umfangreicher ausfallen als zunächst angenommen.

Beseitigung der baulichen Mängel sind "umfangreich"

Die Montanbehörde Ost stellte am 24. Mai bauliche Mängel in der Seegrotte fest. Die unterirdische Touristenattraktion wurde daraufhin geschlossen. Zu den Mängeln wurden seitens des BMNT keine Details genannt. Die Betreiber der Seegrotte waren am Donnerstag für die APA nicht erreichbar.