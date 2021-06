Wieder weniger positive Selbsttests an Schulen

An Schulen wurden in der letzten Woche 2,6 Mio. Selbsttests durchgeführt, knapp 500 davon Waren auch positiv. Ein Drittel davon dürfte aber falsch-positiv sein.

An den Schulen hat es in der Woche vom vergangenen Freitag bis vorgestern, Mittwoch, 494 positive Corona-Selbsttests gegeben. Bei einer Rekordzahl von 2,6 Mio. (Vorwoche: 2,5 Mio.) durchgeführten Tests wurden damit um 110 "Treffer" weniger als in der Vorwoche (604) registriert. Das ergibt eine Quote von 0,02 Prozent (Vorwoche: ebenfalls 0,02 Prozent). Mittlerweile ist keine einzige Schule mehr wegen gehäufter Corona-Fälle geschlossen.