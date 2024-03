Wieder Teenie-Räuber in Wien-Favoriten von Polizei gefasst

Am Dienstag kam es in Wien-Favoriten zu einem versuchten Raub durch einen 13-Jährigen.

Ein 13-Jähriger (StA.: Afghanistan) versuchte am 5. März gegen 17.00 Uhr in der Ludwig-von-Höhnel-Gasse in Wien-Favoriten, zwei Gleichaltrige zu berauben. Er zerrte am Rucksack eines der Opfer und attackierte das andere Opfer mit Schlägen.