Wieder Mahnwache für Julian Assange in Wien

Am Samstag, dem 25. Jänner 2020 findet von 16:00-18:00 Uhr auf der Wiener Mariahilfer Straße eine erneute Mahnwache für Julian Assange statt.

Der "Österreichische Journalisten Club (ÖJC)", die europäische Journalistenorganisation "Association of European Journalists (AEJ)", sowie die weltweit tätige zivilgesellschaftliche Gruppe #Candles4Assange laden gemeinsam zu dieser Mahnwache ein.

Unter dem Titel "Global Protest4Assange" nehmen weltweit an diesem Tag auch in vielen anderen Städten Menschen an Kundgebungen für den WikiLeaks-Gründer teil.