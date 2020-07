Wieder illegale Teigtascherl-Fabrik in Wien entdeckt

Pünktlich mit den Lockerungen in der Gastronomie wird auch der Hunger der Wiener nach Teigtascherl größer. Und nicht immer werden diese Köstlichkeiten unter legalen Umständen hergestellt.

Die Behörden haben am Montag in Wien erneut eine illegale Teigtascherl-Produktionsstätte entdeckt. Diese befand sich in einer Wohnung im 20. Gemeindebezirk Brigittenau, hieß es in einem Bericht der Gratiszeitung "Heute" am Dienstag.