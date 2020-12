Wie sich die Gesellschaft durch die Coronakrise verändert

Im Lockdown scheint die Welt fast stillzustehen und soziale Kontakte werden weniger. Wie wirkt sich das auf die Psyche aus? Wir haben nachgefragt.

Sozialkontakte während Lockdown stark verändert

Als einzelne, aber auch als Gemeinschaft wird man von Maßnahmen stark beeinflusst und eingeschränkt in vielen Bereichen. Ruiz-Hellin wünscht sich, die Erfahrungen der Krise in das Leben zu integrieren - ein komplettes Zurück zum Alten wünscht sie sich jedoch nicht. So etwa hat sie die Solidaritätsbekundungen und Hilfsangebote sehr positiv wahrgenommen.