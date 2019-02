Wie ich lernte bei mir selbst Kind zu sein: Kritik und Trailer zum Film

André Heller ist André Heller. Nämlich ganz und gar unnachahmlich. Eine Erzählung von ihm zu verfilmen ist daher ein heikles Unterfangen. Rupert Henning hat es gewagt. Sein Film "Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein" "nach Motiven der gleichnamigen Erzählung", versucht, Eigenständigkeit zu beweisen und doch das Heller-Universum erahnen zu lassen.

Die längste Zeit verfolgt man den eindrucksvoll altklugen jungen Hauptdarsteller (Valentin Haag, Jahrgang 2004, wurde für seine erste Filmrolle aus über 100 Bewerbern ausgesucht und macht seine Sache glänzend) bei seinen Versuchen, sich gegen die übermächtigen Herren über sein junges Leben zu behaupten: den Vater und die Pater. Ist nach dem Tod des Patriarchen der Weg frei zur Emanzipation in Richtung Selbstbestimmung, gewinnt der Film Eigenständigkeit in seiner Erzählung, nicht jedoch in seiner Ästhetik, die hauptabendkompatibel bleibt.

Wie ich lernte bei mir selbst Kind zu sein: Die Kritik

Karl Markovics verleiht dem Vater Roman Silberstein viel Unnahbarkeit und Eigenwilligkeit, die aus erlittenen Demütigungen und Verletzungen kommt. Der Despot lebt in seiner eigenen, exzentrischen Welt, in der seine verzweifelte Gattin (Sabine Timoteo) und sein aufgeweckter Bub nur im Weg sind. Also wird Paul in ein jesuitisches Internat gesteckt, wo er als bekennender Nonkonformist nicht nur von seinen Schulkameraden, sondern auch von den Priestern und Erziehern (Autor und Schauspieler Robert Seethaler ist ein widerlicher Internatsvorsteher, wie er im Drehbuche steht) getriezt wird. Seine Liebesbriefe an die hübsche Leonore, die er am Nachbargrundstück reiten sieht, geraten leider in die falschen Hände…