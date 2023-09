Wie gefährlich sind Turbulenzen wirklich?

Beim Fliegen treten immer wieder Turbulenzen auf. Das Flugzeug sackt ein wenig ab und bei manchen Passagieren kommt es zu einem mulmigen Gefühl. Doch wie gefährlich sind Luftlöcher tatsächlich?

Es fühlt sich also schlimmer an, als es ist. Das liegt an der Geschwindigkeit des Flugzeugs. Ein Absturz aufgrund von Turbulenzen ist extrem unwahrscheinlich.