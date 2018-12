Widersetzung der Festnahme in Wien-Landstraße: Verdächtiger schlägt auf Polizist ein

Beamte konnten nach Hinweisen am Montagfrüh einen Mann am Busbahnhof in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße festnehmen und ausgeschiedene Kugeln mit Kokain sicherstellen.

Nach Hinweisen konnte Beamte des Landeskriminalamtes, die sich speziell mit den Ermittlungen gegen nigerianische Tätergruppen befassen, am 24. Dezember gegen 07:15 Uhr einen 37-Jährigen (nigerianischen Staatsangehörigen) am Busbahnhof in Erdberg, in Wien-Landstraße, anhalten und in weiterer Folge festnehmen.