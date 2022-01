WHO: Noch unklar, wann Pandemie zur Endemie wird

WHO-Expertin Soumya Swaminathan will sich noch nicht festlegen, wann das Coronavirus endemisch wird. Jedoch soll eine weltweite Impfquote von 70 Prozent bis Mitte 2022 erreicht werden.

Die Chef-Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Soumya Swaminathan, begrüßt es einem Medienbericht zufolge, wenn Regierungen bereits jetzt den Übergang der Corona-Pandemie in eine endemische Phase vorbereiten. "Wir erwarten, dass eine immense Zahl an Menschen auf der Welt mit Omikron infiziert sein wird, und es wird eine Kreuzimmunisierung zu anderen Varianten geben", zitiert das "Handelsblatt" Swaminathan.