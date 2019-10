WGKK lädt 90.000 Wienerinnen und Wiener zur Vorsorgeuntersuchung

Die meisten kennen das Angebot, nicht alle nutzen es: Der kostenlose Gesundheits-Check der WGKK steht einmal jährlich allen Versicherten frei. Nun werden Einladungen zur Vorsorgeuntersuchung seitens der Kasse verschickt.

Gesundheits-Check alle zwei bis drei Jahre empfohlen

Generell wird der Gesundheits-Check durch die Vorsorgeuntersuchung Personen unter 40 Jahren in 3-jährigen Abständen, ab 40 in 2-jährigen Abständen empfohlen. Diese Vorsorgeuntersuchung kann auch ohne persönliche Einladung von allen Personen ab 18 Jahren in Anspruch genommen werden, sofern die letzte Vorsorgeuntersuchung länger als ein Jahr zurückliegt. Eine kostenlose Serviceline (0800 501 522) steht für allgemeine Informationen zur Vorsorgeuntersuchung zur Verfügung.