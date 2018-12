Telefonische Gesundheitsberatung 1450 in Wien zeigt große Erfolge

Stadtrat Hacker zieht eine positive Wien-Bilanz zur telefonischen Gesundheitsberatung 1450. Diese bietet vor allem während der Weihnachtsfeiertage eine sinnvolle Alternative zum Hausarzt- oder Spitalsbesuch, denn auch während der Weihnachtsferien ist die Beratung 24 h/Tag erreichbar.

Die Testphase für das Pilotprojekt in Wien, NÖ und Vorarlberg startete im April 2017. Seitdem wurden allein in der Bundeshauptstadt ca. 60.000 Anrufe entgegen genommen. Die durchschnittlichen Anrufe pro Monat haben sich im Jahr 2018 stark erhöht auf 3.500 Gespräche.

Susanne Herbek, ärztliche Leiterin von 1450 in Wien und Chefärztin des Fonds Soziales Wien, bestätigt die zahlreichen positiven Effekte. “Die Zahl der Anruferinnen und Anrufer steigt und die Rückmeldungen sind überwiegend positiv. Die Menschen vertrauen den Empfehlungen am Gesundheitstelefon, ein Steuerungseffekt samt Entlastung der Spitäler ist erkennbar”, erklärt Herbek.

Rund 70 Prozent der Anrufer werden mit ihren Problemen an den niedergelassenen Bereich, also an Haus- bzw. FachärztInnen weitergeleitet oder können in der Nacht und auch am Wochenende vom Ärztenfunkdienst versorgt werden. Aber auch allgemeine Informationen zu Öffnungszeiten von Apotheken oder Tipps zur Selbstversorgung gehören zu vielen Gesprächen.