weXelerate Pitch Night: 4tiitoo und zerolens sind beste Startups aus Batch 4

Am Donnerstag lud weXelerate, der größte Startup- und Innovationshub in Zentral- und Osteuropa, zum Investor’s Day und zur anschließenden weXelerate Pitch Night mit über 500 Gästen. Im 4. Batch konnten sich die Startups 4tiitoo und zerolens als Sieger durchsetzen.

4tiitoo und zerolens zu den besten Startups aus Batch 4 gekürt

Namentlich traten Trustchain aus Ungarn (Secure Digital Contracting), zerolens aus Österreich (Virtuelles Fotostudio), Naboto aus Österreich (Wartelisten- und Terminbuchungstool), Neticle aus Ungarn (Text Analyse Tool) und 4tiitoo aus Deutschland (Produktivitätssteigerung durch Eye Tracking) mit ihren Kurzpräsentationen vor Investoren und Besuchern an. Dabei setzten sich 4tiitoo in der Jury-Wertung und zerolens in Publikums-Wertung durch und wurden im Rahmen einer abschließenden Award-Zeremonie von weXelerate ausgezeichnet.

„Mit 4tiitoo und zerolens haben zwei herausragende Startups aus Mitteleuropa gewonnen. Bei der weXelerate Pitch Night steht nicht die kurzweilige Abendunterhaltung an erster Stelle, sondern vor allem das punktgenaue Veranschaulichen, was digitale Technologien leisten, lösen und ermöglichen können. Exakt darum geht es uns bei weXelerate“, betont Awi Lifshitz, Geschäftsführer von weXelerate.

„Unser Konzept baut auf die Vernetzung nationaler und internationaler Organisationen, das Matchmaking mit Startups und Scaleups und die Steigerung der digitalen Innovations-Fähigkeit von Unternehmen. Wir gratulieren den Siegern des Abends herzlichst, denn sie haben in jeder Hinsicht durch die Teilnahme an unserem Programm gewonnen“, so Lifshitz am Rande der Veranstaltung.