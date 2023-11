Wettlokal in Wien-Simmering überfallen: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am 21.10.2023 um 23:20 Uhr ein Wettlokal in Wien-Simmering überfallen haben soll.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht einen Raubüberfall in ein Wettlokal in Wien-Simmering begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll das Lokal kurz vor der Sperrstunde betreten und sich vergewissert haben, dass keine Kunden mehr anwesend waren.

Mann in Wien-Simmering soll Mitarbeiterin mit Pistole bedroht haben

Die einzige anwesende Mitarbeiterin an der Kasse wurde von ihm mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt. Der Tatverdächtige konnte mitsamt der Geldbeute trotz umfangreicher Sofortfahndungsmaßnahmen flüchten. Bei dem Vorfall wurde niemand körperlich verletzt. Kriminalbeamte des Landeskriminalamts Wien nahmen unverzüglich die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es wahrscheinlich, dass der Tatverdächtige weitere Straftaten begangen hat.

1.000 Euro Belohnung für Hinweise

Für sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, wurde eine Geldbelohnung in der Höhe von 1.000,- EUR ausgelobt. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer

01-31310-33800 erbeten.