Werkstatthalle in Wien-Liesing in Vollbrand

Kurz nach fünf Uhr früh musste die Berufsfeuerwehr Wien nach Liesing ausrücken, um den Brand einer Werkstatthalle zu löschen. Bei ihrer Ankunft stand die Halle bereits in Vollbrand.

In einer Halle in Wien-Inzersdorf brach am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Brand aus. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien stand bereits die gesamte Halle in der Kinskygasse in Flammen, das Dach war teilweise durchgebrannt und eingestürzt.