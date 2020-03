Werkbundsiedlung in Wien-Hietzing wird EU-Kulturerbe

Die Europäische Kommission hat die Werkbundsiedlung in Wien zum europäischen Kulturerbe erklärt. Zehn europäische Kulturstätten erhielten am Dienstag das Siegel.

Die Europäische Kommission hat die Werkbundsiedlungen in Wien, Stuttgart, Breslau, Brünn und Prag zum europäischen Kulturerbe erklärt. Dies teilte die EU-Behörde am Dienstag in Brüssel mit. Insgesamt erhielten am Dienstag zehn europäische Kulturstätten das Siegel, die von einer unabhängigen Expertenjury aus ganz Europa ausgewählt wurden.