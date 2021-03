Werfergranate in Wien-Floridsdorf aufgefunden

Am Sonntag wurde in Wien-Floridsdorf eine 20 Zentimeter große Werfergranate entdeckt. Der Entminungsdienst des Bundesheeres transportierte das Kriegsmaterial ab.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden am 28. Februar gegen 11.00 Uhr alarmiert, da An der Schanze in Wien-Floridsdorf vermutlich Kriegsmaterial aufgefunden wurde.