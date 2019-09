Werbespot in Unterwäsche: Spitzenkandidaten lassen die Hüllen fallen

Der neueste Werbespot des Möbelriesen XXXLutz sorgt für Aufregung: Nur in Unterwäsche wird es für die Spitzenkandidaten der NR-Wahl kuschelig.

Pamela Rendi-Wagner mit Strapse, Sebastian Kurz in Boxershorts und Peter Pilz im Opa-Schlüpfer: Der Möbelriese XXXLutz hat es wieder getan und vor der Nationalratswahl einen Masken-Werbespot gedreht.

Die Spitzenkandidaten lassen in dem kurzen Clip die Hüllen fallen und sind nur in Unterwäsche der Parteifarbe bekleidet. Im Werbesong heißt es: "I man i tram. I bleib glei daham. Wei so vüle Prozente kriagt ma eh nie z'samm – wie der XXXLutz." Danach machen es sich die Konkurrenten unter einer gemeinsamen Bettdecke gemütlich.