Werbeausgaben für NR-Wahl diesmal deutlich niedriger, SPÖ vorne

Hier wurde deutlich weniger tief in die Tasche gegriffen als sonst: Die Werbeausgaben der Parteien für den Nationalratswahlkampf fallen diesmal deutlich niedriger aus als noch 2017.

Lag der Bruttowerbeaufwand von Juli bis Oktober 2017 bei 19,471 Mio. Euro, waren es heuer von Juli bis 23. September (vorläufige) 6,049 Mio. Euro, hieß es am Dienstag in einer Pressekonferenz der Marktforscher des Focus Instituts. Am meisten gab bisher die SPÖ aus.