Wer schützt Schüler vor Psychopathen?

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Fall aus Währing zeugt von einer erschreckenden Unbeholfenheit des Systems gegenüber gefährlichen Lehrern.

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer verdienen Anerkennung und Respekt. Sie haben einen schwierigen Job, machen aber einen guten daraus. Das muss man vorwegschicken, ehe man zum großen Problem kommt: Wie in jeder anderen Berufsgruppe gibt es auch bei ihnen Vereinzelte, die eine Zumutung sind und die an einer Schule exakt null verloren haben. Sie hätten nie dorthin geraten dürfen; und sie hätten auch längst von dort entfernt werden müssen. Grund: Sie schikanieren, ja sie traumatisieren Kinder, die ihnen anvertraut sind.

Womit wir beim Fall aus Währing angekommen sind: Laut Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) gibt es seit sechs Jahren Beschwerden über die Mathematik-Lehrerin eines dortigen Gymnasiums. Berichtet wird, sie habe Schüler beschimpft. Und zwar mit solchen Sprüchen: „Liegt die Dummheit in eurer Familie?“ Oder: „Wenn ihr euch umbringt, macht das wenigstens nicht in der Schule.“ Allein diese Woche haben sich mehr als ein dutzend Betroffene mit weiteren Schilderungen gemeldet. Eine ehemalige Schülerin erzählte der APA, sie habe sich oft übergeben müssen, so sehr hat ihr die Lehrerin offenbar zugesetzt. Die Volksanwaltschaft ist eingeschaltet, die Lehrerin weist die Vorwürfe zurück. Und man sollte mit abschließenden Urteilen zu diesem Fall ja auch wirklich vorsichtig sein. Ehe nicht alles geklärt ist, gilt so oder so die Unschuldsvermutung.