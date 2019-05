Wer mit wem: Mögliche Mehrheiten nach der EU-Wahl 2019

Die Europäische Volkspartei, die Sozialisten und Demokraten haben erstmals ihre Mehrheit im EU-Parlament verloren. Hier finden Sie einen Überblick, welche Mehrheiten künftig möglich wären.

In der Prognose des EU-Parlaments werden 28 Sitze sogenannten “Anderen” zugerechnet, die keiner Fraktion des scheidenden Parlaments angehören. Sie werden sich noch auf die bestehenden Fraktionen aufteilen. In Ungarn ist der Verbleib der Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban, die bei der EU-Wahl 13 Sitze holte, in der EVP fraglich. Derzeit wird Fidesz zwar der EVP zugerechnet, ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei ist aber suspendiert.