Wer braucht Mahrer?

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Wiener ÖVP-Chef bemüht sich, Probleme zu finden und zu vergrößern. An Lösungen ist er nicht interessiert. Doch das ist nur ein Grund, warum er riskiert, sich und seine Partei zu erübrigen.

„Populismus ist nicht daran interessiert, Lösungen zu finden“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele: „Populismus will Probleme finden und vergrößern. Und er will, dass sie bleiben.“

Darüber, wen das Staatsoberhaupt dabei im Kopf hatte, kann man nur spekulieren. Warnungen wie jene, die Gesellschaft in „Die da oben“ und „Wir da unten“ oder in Normale und Abnormale zu trennen, lassen erahnen, dass er SPÖ-Chef Andreas Babler genauso gemeint haben dürfte wie die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Babler redet immer wieder von „unseren Leuten“ und schließt damit ungefragt alle ein, die nicht superreich sind. Gegen sie gilt es demnach vorzugehen. Das ist bedrohlich. Mikl-Leitner maßt sich an, zu definieren, wie (normal) Bürgerinnen und Bürger zu sein haben. Als wäre sie eine Herrscherin. Und Kickl gibt sich als Volkskanzler aus, der vor Anhängern am 1. Mai schon einmal angekündigt hat, gegen Eliten zu treten.

In Wirklichkeit hat in jüngster Zeit jedoch niemand so den Populismus betrieben, den Van der Bellen als solchen definiert, wie der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer. Angefangen hat es mit dem Video, in dem er so tat, als herrschten Chaos und Kriminalität am Brunnenmarkt; indem er zum Beispiel die (laut Marktamt) falsche Behauptung aufstellte, ein Syrer, den er offensichtlich als gierig darstellen wollte, besitze fünf Stände. Gegipfelt ist es zuletzt in der Szene auf der Mariahilfer Straße: Mahrer gibt vor, aufräumen zu müssen und ruft daher wegen eines Mannes, der auf einer Bank schläft, die „Profis“, also die Polizei. Dass es ihm bei alledem bloß darum geht, sich zu inszenieren, erkennt man daran, dass er sich durch einen Kameramann begleiten ließ.