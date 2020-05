Wer braucht die Grünen?

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Funktion der Partei beschränkt sich darauf, zu verhindern, dass Freiheitliche regieren. Gerade auch für die Wien-Wahl im Herbst ist das ein bisschen wenig.

Was ist eigentlich aus den Wiener Grünen geworden? Gut, sie sitzen noch in der Stadtregierung und das wiederum ist daran zu erkennen, dass sie zuletzt etwa einen Radweg auf der Praterstraße ausgeweitet sowie temporäre Begegnungszonen eingerichtet haben, die zum größeren Teil ignoriert werden. Aber sonst? Das COVID-19-Krisenmanagement checkt der Sozialdemokrat Peter Hacker, Klimapolitik hat daneben Pause. Da bleibt Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) nicht viel, um aufzufallen.

Wirklich gefordert sind eher ihre Freundinnen und Freunde in der Bundesregierung – mehr oder weniger im Schatten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat alle Hände voll zu tun und erfüllt seine Aufgabe so gut er kann. Womit er derzeit aber auch schon die einzige Lichtgestalt der Grünen ist.

Kabarettist Lukas Resetarits ist gar schon so weit gegangen, zu fordern, die Grünen im Rahmen der nächsten Wahl heimzuschicken: „Unter die vier Prozent, wo sie hingehören!“ Damit vertritt er aber eher nur eine Minderheitsposition in den Reihen grüner Sympathisanten: Die Umfragewerte der Partei sind nach wie vor sehr gut. Das letzte, aber stärkste Argument zu ihren Gunsten lautet noch immer folgendermaßen: „Besser Kogler und Co. in der Regierung, als Freiheitliche wie Hofer, Kickl oder gar eine Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein.“ Da ist etwas dran: Mit Hartinger-Klein würde man in der Coronakrise noch schlechter schlafen als es mit Anschober möglich ist; ihre Pleiten und Pannen wären jetzt katastrophal.