Wenn gute Vorsätze nicht halten: So werden die Sünden 2021 "gesünder"

Rauchen, Alkohol, zu viel Kaffee oder zu fettes Essen: Wer es 2021 nicht ganz schafft, seinen Lastern zu entsagen, erhält von Gesundheitstipp-Guru Hademar Bankhofer Tipps, wie man die kleinen "Sünden" wenigstens entschärft.

Wenn man gute Vorsätze nicht durchhält: Strategie ändern

Es dauert nicht lange, bis die noch so gut gemeinten Vorsätze schon wieder über den Haufen geworfen werden und uns die alltäglichen Sünden weiter durch den Alltag begleiten. Da empfiehlt es sich, unsere Strategie zu ändern, ehe wir auch 2021 rasch wieder in Frustration verfallen. Kleine Tricks helfen dabei, die bestehenden Sünden zu entschärfen, um sie wenigstens etwas weniger gefährlich zu machen - Professor Bankhofer verrät, wie das geht.

Raucher brauchen viel Vitamin C und Brokkoli

Wer gern Fett isst, braucht Heilerde und Radieschen

Wer Kaffee nicht entsagen kann: Kaffeeobers und Wasser machen ih verträglicher

Wenn aber ein gesunder Mensch regelrecht „süchtig“ nach Kaffee ist, sollte er bei mehr als fünf Tassen am Tag Einiges beachten, was das Koffein weniger aggressiv und etwas bekömmlicher macht.

Weintrinker müssen sich mit Zink und Magnesium versorgen

Zahllose Wissenschaftler in aller Welt haben es uns in den letzten Jahren in Studien bewiesen: Wein in Maßen kann sehr gesund sein. Der Rotwein enthält Resveratrol. Dieser Bioaktiv-Stoff- der Farbstoff des Weines hält unsere Adern jung. Vor ein paar Jahren hat man an der Harvard Universität in Boston, USA, nachgewiesen: Der Rotwein schützt unsere Blutgefäße. Er bremst eine frühzeitige Arteriosklerose. Das bedeutet: Rotwein kann uns bis zu einem gewissen Grad vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen. Weißwein hingegen enthält zahllose Flavonoide, die unsere Atemwege stärken.