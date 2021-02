Weniger Wechsel von Strom- und Gasanbieter im Jahr 2020

316.796 Strom- und Gaskunden, sowohl Haushalte als auch Unternehmen, haben im Jahr 2020 ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt. Das geht aus der aktuell veröffentlichten Marktstatistik von E-Control hervor.

Home Office ließ Stromverbrauch im Vorjahr ansteigen

Die Corona-Krise hat zu einem erhöhten Stromverbrauch in den österreichischen Haushalten geführt. "Dies ist aber wohl kein kurzfristiger Effekt, sondern wird sich zu einem langfristig strukturellen Effekt auswachsen. Es ist davon auszugehen, dass das Konzept Home Office auch in Zeiten nach der Corona-Krise Bestand haben wird. Gleichzeitig erhöht sich der Stromverbrauch auch aufgrund neuer Geräte und Anwendungen (E-Mobility, Wärmepumpen, Kühlung, etc.). Die effiziente Nutzung von Energie in den eigenen vier Wänden gewinnt damit immer mehr an Bedeutung", so der Vorstand der E-Control, Andreas Eigenbauer.