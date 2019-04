Weniger Unternehmenssteuern: Neue Details zur Steuerreform sickern durch

Neue Details zur Steuerreform sickern bereits einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe durch. So sollen etwa Unternehmenssteuern sinken, Mitarbeitererfolgsbeteiligung wird hingegen begünstigt.

Vor der Präsentation der Steuerreform am Dienstag sickern immer weitere Details durch. Neben der Lohn- und Einkommensteuer sollen auch die Unternehmenssteuern sinken. Dem Vernehmen nach ist nun eine Reduktion in zwei Schritten auf 21 Prozent geplant. Ebenfalls in zwei Etappen geplant: die Grenze für die Absetzbarkeit geringwertiger Wirtschaftsgüter soll auf 1.000 Euro steigen.