Weniger Schlaganfälle während der Corona-Krise

Schlaganfälle sind während der Corona-Pandemie anscheinend zurückgegangen: Ob durch weniger Stress, oder weil sich weniger Menschen trauten ins Spital zu fahren - mögliche Gründe gibt es einige.

Die Weltorganisation für Schlaganfälle (WSO) hat die Auswirkungen der Pandemie weltweit überwacht und einen ersten deutlichen Rückgang der Schlaganfallbehandlungen sowie weitverbreitete Auswirkungen auf Schlaganfalldienste festgestellt. In einigen Ländern wurden Rückgänge um bis zu 80 Prozent verzeichnet. Weiters wurde ein enormes Potenzial der Telemedizin in der Schlaganfallversorgung erkannt.

Eine WSO-Umfrage zeigte, dass es in mehreren Ländern, darunter Chile, Kolumbien, Iran, Griechenland, Großbritannien, Belgien und Italien, eine starke Verringerung der Anzahl akuter Schlaganfallaufnahmen gibt. Einige Länder verzeichnen einen Rückgang um bis zu 50 Prozent, manche sogar um 80 Prozent.

Rückgang mit mehreren Gründen

Dies kann mehrere Gründe haben. Zum einen haben viele Patienten Angst sich mit Covid-19 anzustecken, zum anderen gibt es Bedenken, dass es nicht genügend Ärzte gibt, welche die Patienten behandeln können. Dies geht aus einer Veröffentlichung zweier Publikationen im International Journal of Stroke (IJS) und der Stroke and Vaskular Neurologie, unter Ko-Autorenschaft von Michael Brainin, WSO-Präsident und Leiter des Departments für klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin an der Donau-Universität Krems hervor.