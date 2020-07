Weniger Plasmaspender seit Coronakrise: Arzneimittelproduktion gefährdet

In Österreich sind bereits seit über 100 Tagen die Plasma-Spendezentren geöffnet. Dennoch ist die Auslastung gering.

Seit mehr als hundert Tagen sind in Österreich wieder alle Plasma-Spendezentren geöffnet - nach vorübergehender Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie. Ihre Auslastung liegt aktuell allerdings weit unter hundert Prozent. Das könnte die Produktion potenziell lebenswichtiger Medikamente gefährden, stellte der Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) am Montag in einer Aussendung fest.