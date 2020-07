Weniger Motorrad-Unfalltote wegen Corona und Schlechtwetter

Seit Jahresbeginn kamen 30 Motorrad-Fahrer im Straßenverkehr ums Leben. Das sind deutlich weniger als in den Jahren davor.

Die meisten tödlichen Motorradunfälle in Oberösterreich

Die mit Abstand meisten tödlichen Motorradunfälle gab es von 1. Jänner bis 15. Juli demnach in Oberösterreich mit elf und Niederösterreich mit acht. Jeweils zwei waren es in Kärnten, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Wien, einer in Vorarlberg.