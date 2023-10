Weniger Lichtverschmutzung in Wien dank LED-Lampen

In Wien wird die Straßenbeleuchtung immer mehr auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet. Dadurch ergibt sich nicht nur eine Energie-Ersparnis, auch der Nachthimmel ist wieder sichtbarer.

Die Aufhellung des Himmels konnte so reduziert werden, zeigten am Sonntag veröffentlichte Ergebnisse eines Abgleichs von Luftbildern aus den Jahren 2016 und 2023.

Tausch auf LED-Lampen macht Nachthimmel über Wien sichtbarer

Umrüstung der Straßenbeleuchtung läuft seit 2017

Seit 2017 erfolgt der Tausch aller 50.000 Seilhängeleuchten in Wien. Seit 2021 werden alle 80.000 Ansatzleuchten getauscht. In einer letzten Etappe werden alle historischen Altstadt-Leuchten in der Wiener Innenstadt umgerüstet.