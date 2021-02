Weniger Corona-Infizierte in Tirol, auch bei Südafrika-Fällen

In Tirol ist am Montag die Zahl der Corona-Infizierten gesunken. 52 Neuinfektionen standen 84 Genesenen gegenüber, teilte das Land mit. Damit galten 949 Menschen als corona-positiv.

Auch unter den bestätigten Südafrika-Fällen und den Verdachtsfällen gab es weniger aktiv Positive: Während es in Tirol vor einer Woche noch 142 Infizierte gab, waren nun 109 Menschen mit der Mutation infiziert. Tirol wies laut AGES mit 80,5 österreichweit die zweitniedrigste Sieben-Tages-Inzidenz auf.

Aktuelle Corona-Fälle in Tirol

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen jedoch acht Verdachtsfälle auf die südafrikanische Mutation hinzu, hieß es. Im selben Zeitraum wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 567 Menschen.

In Tirols Spitälern musste 82 Corona-Patienten behandelt werden, um einer mehr als am Sonntag. Davon benötigten 20 intensivmedizinische Betreuung, um zwei weniger als am Vortag.