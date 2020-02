Weniger Büroflächen im Jahr 2019 in Wien fertiggestellt

In Wien wurden im Vorjahr nur 45.000 Quadratmeter Büros fertiggestellt, ein ungewöhnlich niedriger Wert.

Die Leerstandsrate ist angesichts weiter hoher Nachfrage im Jahresabstand von 5,3 Prozent auf 4,8 Prozent gesunken, heißt es in einer Aussendung des Immobilienmaklers RE/MAX.

2019 brachte kaum neue Büroflächen in Wien

Abgesehen von Wien sind derzeit Klagenfurt und Linz "besonders aktive Büromärkte", so RE/MAX. In beiden Städten gebe es einige spannende Projekte.

In Salzburg seien zwar ungewöhnlich viele Projekte fertiggestellt worden, die Mietpreise hätten dennoch zugelegt. In Graz bewege sich der Büromarkt hingegen wenig. Es gebe zwar Nachfrage aber keine passenden Projekte. In Innsbruck wurden 2019 "keine nennenswerten Großprojekte fertiggestellt", aber 2020 und 2021 sollte es wieder Neubauten geben.