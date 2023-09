Weltweites Abkommen gegen Plastikmüll rückt näher

Die UNO hat einen ersten Entwurf für ein internationales Abkommen zur Eindämmung von Plastikmüll veröffentlicht. Im Juni hatten Delegierte aus 175 Ländern in Paris vereinbart, den Entwurf bis Ende November zu verfassen.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die weltweite Plastikproduktion mehr als verdoppelt - auf 460 Millionen Tonnen im Jahr. Ohne Gegenmaßnahmen wird sie sich nach Schätzungen von Experten bis 2060 verdreifachen.

Weltweites Abkommen soll Verschmutzung mit Plastikmüll senken

Jeden Tag werden 2.000 Müllwagen voller Plastikmüll in Ozeane, Flüsse und Seen gekippt, oft in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln. Dieses sogenannte Mikroplastik wird mittlerweile auf Berggipfeln und im menschlichen Blutkreislauf gefunden.

self all Open preferences.

Im Mittelpunkt des ersten weltweiten Abkommens zur Eindämmung der Plastikverschmutzung soll nun unter anderem eine geringere Produktion von Kunststoffen auf der Basis von Erdöl stehen, was Umweltschützer seit Jahren fordern. Große Plastikproduzenten wie die USA und die Golfstaaten lehnen das allerdings ab und werben stattdessen für Wiederverwendung und Recycling, um die Müllmenge zu reduzieren.

Umweltschutzorganisationen hoffen auf starkes Abkommen gegen Plastikmüll

Laut Einschätzung von Umweltschutzorganisationen besteht aktuell noch die Chance auf ein starkes Abkommen. "Es hängt jetzt an den Verhandlungsparteien und an einer aktiven Zivilgesellschaft, ob genügend Druck auf Blockierer ausgeübt und diese wichtige Chance nicht verspielt wird. Dieses globale Abkommen muss die Plastikproduktion um mindestens 75 Prozent reduzieren, um sicherzustellen, dass wir das Pariser Klimaziel einhalten sowie Menschen und Artenvielfalt weltweit schützen", sagte Lisa Panhuber, Kreislaufwirtschaftsexpertin bei Greenpeace in Österreich.

self all Open preferences.

Der vom Verhandlungsausschuss der UNO veröffentlichte Entwurf für das Abkommen sei eine "solide Grundlage für die restlichen Verhandlungen, enthält aber sowohl starke als auch schwache Optionen", erklärte der Plastikexperte der Umweltschutzorganisation WWF, Eirik Lindebjerg, in den Online-Netzwerken.

Weltweites Abkommen gegen Plastikmüll soll Ende 2024 fertig sein

Der Abkommensentwurf soll im November bei der dritten von insgesamt fünf Verhandlungsrunden in der kenianischen Hauptstadt Nairobi erörtert werden. Die Verhandlungen sollen dann im April 2024 in Kanada fortgeführt und schließlich Ende 2024 in Südkorea abgeschlossen werden.