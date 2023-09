"Weltweiter Klimastreik in Wien" am 15. September

Von Freitag bis Sonntag sind rund um den Globus mehr als 400 Demonstrationen und Protestaktionen für mehr Klimaschutz geplant. Zu diesen werden Millionen Menschen erwartet.

Gefordert wird ein möglichst schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie das Climate Action Network am Montag mitteilte. Die "historische Mobilisierung" richtet sich auch an den Klima-Gipfel am 20. September in New York (Climate Ambition Summit), zu dem UNO-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat.

Millionen Demonstranten zu Klima-Protesten im September erwartet

Hinter den Protesten stehen den Angaben zufolge 780 Organisationen - darunter Greenpeace, Extinction Rebellion und Friends of the Earth. In Österreich hat die Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" (FFF) für den 15. September zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. In der Bundeshauptstadt steht die Aktion ab Freitagmittag unter dem Motto: "Weltweiter Klimastreik in Wien - Zukunft für alle!" Die Politik verspreche Klimaschutz, leiste aber zu wenig, so FFF. "Es ist höchste Zeit zu handeln, um das generationenübergreifende Recht auf Sicherheit und ein gutes Leben zu gewährleisten." Die Abschlusskundgebung soll am Freitagnachmittag am Wiener Heldenplatz stattfinden.