Demo: Klima-Aktivisten klebten sich am Schulring St. Pölten fest

Donnerstagfrüh gab es in St. Pölten erneut eine Klimademo. Aktivisten klebten sich am Schulring fest.

Fünf Aktivisten haben sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl am Schulring zum Teil festgeklebt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Versammlung wurde zunächst nicht aufgelöst, die Demonstranten also nicht entfernt. Loidl verwies in diesem Zusammenhang auf die Verhältnismäßigkeit, es sei kaum zu Verkehrsverzögerungen gekommen. Letztlich endete die Aktion um 9.10 Uhr. Anzeigen werden erstattet.