Weltweit live: ABBA-Show am Wiener Rathausplatz - Programm und Ablauf

Am Donnerstag ist Wien mit dabei, wenn Musikgeschichte geschrieben wird: Die als sensationell angekündigte ABBA-Show "ABBA Voyage" feiert weltweit Premiere - und ist auf der großen Leinwand am Rathausplatz zu erleben.

Dem 2. September 2021 fiebert wohl jeder ABBA-Fan absolut entgegen: Live aus Stockholm wird heute die spektakuläre Show "ABBA Voyage" zeitgleich auf der ganzen Welt präsentiert. Nach knapp vier Jahrzehnten lädt die schwedische Pop-Gruppe zu einem historischen Abend. Und das Beste: In Wien ist dieses Mega-Event auf der ganz großen Leinwand in einem entsprechend pompösen Setting zu sehen.

"ABBA Voyage": Michael Ludwig eröffnet Special Event beim Film-Festival

Denn die Live-Show "ABBA Voyage" ist als Premiere beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz zu erleben - als einmaliges Ereignis in Kooperation mit Universal Music. Alle Fans und FreundInnen der zeitlosen Pop-Ikonen sind eingeladen auf den Wiener Rathausplatz zu kommen, um gemeinsam die Zukunft von ABBA zu feiern. Neben ABBA-Musik zur Einstimmung wird im Anschluss an das große Spektakel auch noch der Musikfilm "ABBA in Concert" gezeigt.