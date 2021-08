Mysteriöse Ankündigung von Abba: "ABBAVoyage"

Die schwedische Popband Abba hält für ihre Fans möglicherweise eine Überraschung parat. Auf Twitter tauchte plötzlich ein Tweet namens ABBAVoyage auf, der auf eine gleichnamige Webseite verweist.

ABBAVoyage: Enthüllung am 2. September auch am Wiener Rathausplatz

Der zu diesem Anlass in Stockholm produzierte Event wird zeitgleich in die ganze Welt übertragen. Aus diesem Anlass öffnet das Film Festival am Rathausplatz am 2. September bereits um 16 Uhr seine Tore. Ab 18 Uhr wir ein Live-DJ den Abend musikalisch begleiten, für 18.45 Uhr ist der Start der Übertragung von "ABBA Voyage" angekündigt. Danach gibt es gegen 20.30 Uhr den Mitschnitt "ABBA in Concert". Eine Vorab-Registrierung unter https://registrierung.filmfestival-rathausplatz.at/ ist notwendig.