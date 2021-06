Am Samstag findet die Auktion statt.

Am Samstag findet die Auktion statt. ©pixabay.com (Sujet)

Am Samstag findet die Auktion statt. ©pixabay.com (Sujet)

Weltweit größte Auktion historischer Fotokameras in Wien

Am Samstag findet in Wien die weltweit größte Auktion für historische Kameras statt. Sie geht im Wiener Hotel Bristol über die Bühne. Vorab können die Modelle in der Galerie Westlicht besichtigt werden.

Fotografieliebhaber werden sich freuen: Am Samstag geht im Wiener Hotel Bristol die weltweit größte Auktion für historische Kameras und Zubehör, die "Leitz Photographica Auction", über die Bühne. 469 Exponate, darunter eine Kamera der Apollo-Sojus-Mission aus 1975 oder einer der letzten Apparate einer Expedition zum geografischen Nordpol, suchen einen neuen Besitzer bzw. eine neue Besitzerin.

Modelle vorab in Galerie Westlicht in Wien zu sehen

Die Startgebote liegen zwischen 200 und 150.000 Euro, wie es in einer Ankündigung hieß. Vorab sind alle Modelle im Leica Store bei der Galerie Westlicht zu besichtigen. Zur Versteigerung selbst, die am Samstag um 11 Uhr beginnt, werden Bieterinnen und Bieter aus mehr als 100 Ländern erwartet. Sie werden coronabedingt vorwiegend online oder telefonisch zugeschaltet. Die "Leitz Photographica Auction" findet zweimal jährlich statt und wird von Leica Camera Classics organisiert.