Weltwassertag: Das Wiener Wasser ist für alle da

Heute, am 22. März, ist der Weltwassertag. Anlässlich dazu möchte die MA 32 auf die hohe Qualität des Wiener Trinkwassers aufmerksam machen. Ab heute sind auch wieder alle 980 Trinkbrunnen in der Stadt aktiv.

Der 22. März ist der Weltwassertag. Das Wiener Wasser hat besonders hohe Qualität. “Das Wiener Wasser ist exklusiv für alle da. Es ist ein echtes Qualitätsprodukt und das am meisten kontrollierte Lebensmittel überhaupt, in das wir jährlich rund 65 Millionen Euro investieren – und es kostet die Wienerinnen und Wienern trotzdem nicht mehr als 0,2 Cent pro Liter. Obwohl unser Wasser wirklich kostbar ist, wird es für alle Wienerinnen und Wiener immer leistbar bleiben.”, so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und die Wiener Stadtwerke.

980 Trinkbrunnen ab heute in Wien aktiv Seit heute sind wieder alle 980 Trinkbrunnen in Wien aktiv. Diese versorgen die Wiener und viele Touristen an öffentlichen Plätzen mit Trinkwasser und das zum Nulltarif. In der ganzen Stadt sind die Brunne verteilt. Die hohe Qualität des Leitungswassers wird sogar in Reiseführern beworben.

Auch mobile Trinkbrunnen sind ab Montag unterwegs. Diese werden am Heldenplatz, am Graben, am Praterstern und weiteren zentralen Orten in Wien aufgestellt. Die drei Meter hohen Wassergiganten im silbernen Look und der Aufschrift “Wiener Wasser” sind deutlich sichtbar. Bis in den Herbst hinein werden sie durstige Wiener und Touristen versorgen.

Feiner Sprühnebel auf Knopfdruck sorgt für eine weitere Erfrischung – besonders an heißen Sommertagen. Unter dem Motto #wienbleibtcool kämpft die Stadt gegen die Hitze in der Stadt und die Folgen des Klimawandels und setzt dafür zahlreiche Maßnahmen.

Standorten der mobilen Brunnen in Wien

Graben (Ecke Spiegelgasse)

Universitätsstraße 7

Heldenplatz

Karlsplatz (Resselpark)

Rathausplatz (Ecke Lichtenfelsgasse.)

U2 Stadion (Ausgang Stadion)

U1 Praterstern, Ausgang Riesenrad

Donauinsel, beim Schulschiff

Eingang Märzpark

Schloss Schönbrunn (gegenüber Parkplatz)