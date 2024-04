Weltnacht des Buches: Thalia in Wien-Mitte lädt zur Übernachtung ein

Eine Nacht in der Buchhandlung erleben bei Thalia in Wien-Mitte.

Eine Nacht in der Buchhandlung erleben bei Thalia in Wien-Mitte. ©Canva/Thalia

Anlässlich des Welttags des Buches am 23. April lädt die Buchhandlung Thalia Wien-Mitte am 20. April zur Übernachtung in der Buchhandlung ein.

Gäste erwartet am 20. April eine einzigartige Nacht voller Literatur und Gemütlichkeit. Buchliebhaber können die gesamte Nacht lang in der Buchhandlung lesen und stöbern und sich mit Gleichgesinnten in den Kreativ- und Spielestationen oder beim Literaturquiz austauschen. Beim Programm ist für jeden etwas dabei, somit wird die Weltnacht by Thalia zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Für die Verpflegung ist vor Ort gesorgt, Schlafausstattung (Schlafsack, Isomatte, Polster, Pyjama etc.) ist selbst mitzubringen. Für die Teilnahme muss ein Ticket um 36 Euro gekauft werden.

Hardfacts zur Weltnacht des Buches bei Thalia: