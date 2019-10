Weltmuseum Wien veranstaltet 1. Weltenball

Das Weltmuseum Wien feiert eine Premiere und lädt im November zum ersten Weltenball. Eine Nacht lang wird in den Räumlichkeiten des Museums kulturelle Vielfalt mit Musik und Tanz aus aller Welt zelebriert.

Das Motto des Balls, der am Freitag, den 22. November 2019 über die Bühne geht, lautet "Eine Nacht der Kulturen": Alle Gäste sind herzlich eingeladen, in traditionellen Trachten und Kostümen zu erscheinen, Live-Bands aus Lateinamerika, Afrika und Indonesien sowie World Music DJs sorgen für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Tanzbein schwingen und Kultur erleben beim 1. Weltenball

Als zusätzliches Highlight bieten die Sammlungen des Weltmuseum Wien Raum für Tanzpausen, in denen man das Weltkulturerbe bestaunen und sich bei Führungen inspirieren lassen kann. Der Erlös aus dem Ticketverkauf und der Tombola kommt dem Weltmuseum Wien zugute und wird für die Sammlungserweiterung, Ausstellungsfinanzierung und Objekterhaltung verwendet.

Programm beim Ball im Wiener Weltmuseum

Der Ballabend beginnt mit entspannten Klängen aus Indonesien und um 21 Uhr wird der erste Weltenball offiziell eröffnet. Es folgen musikalische Highlights des Abends mit "Antonio de Pauda & Band" und der "SAMBrazil Show", die mit brasilianischen Bossa Nova, Samba- und Funk-Rhythmen zum Tanzen anregen werden. Ab 22.45 Uhr geht es weiter mit einem Latin-/ Standard-Tanzprogramm von "KUARE". Nach der Tombola Verlosung um Mitternacht werden sich selbst Tanzmuffel vom ansteckenden indonesischen Line Dance Poco Poco überzeugen lassen. Den krönenden Abschluss bietet "ADAM Project feat. Barbara Alli" mit Afro Beat & Funk Sounds. Parallel zum Hauptprogramm in der Säulenhalle werden World Music DJs die Disco im WMW Forum bespielen. Eine Abwechslung zwischendurch bieten um 22 & 23.30 Uhr Kurzführungen durch ausgewählte Bereiche der Sammlung.

Dresscode: Prachtvolles aus aller Welt

Um die reiche Vielfalt der Kulturen an diesem Abend hervorzuheben, werden die Ballgäste durch preisreduzierte "Styletickets" dazu animiert, prachtvolle Festtagskleidung aus aller Welt zu tragen. All jene Gäste, die lieber in einem klassischen Ballkleid oder Anzug kommen möchten, sind ebenso herzlich willkommen.