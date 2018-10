Welthundetag: Das sind die beliebtesten Vierbeiner im Netz

Am 10. Oktober wird der Welthundetag gefeiert. Welcher Hund ist aber am beliebtesten und wirklich der beste Freund des Menschen?

Passend zum Welthundetag 2018 wurde analysiert, welche Hunderassen bei Google am meisten gesucht werden.

Charakter: “Für diesen Hund spricht seine verspielte und liebevolle Art”, so die Leiterin der Analyse, Hannah Logemann. Außerdem zeigt diese Rasse eine ausgewogene Balance an Faulenzen und Spielverhalten. “Ein großes Manko sehen jedoch viele bei den Schnarch-Geräuschen, die die Bulldogge teilweise beim Atmen macht”, so Logemann. Durch die kurze Schnauze neigen die Doggen nämlich leider zu Asthma.