Welthandel: Ende der Lieferprobleme im Herbst erwartet

Probleme bei Lieferungen und hohe Preise wegen der starken Nachfrage - gegen Ende der Coronakrise kommt der Wirtschaftsmotor nur langsam in die Gänge. Experten erwarten aber eine Entschärfung bis Herbst.

Schiffsroute von Asien nach Europa betroffen

Während der EU-Binnenmarkthandel vorwiegend über den Straßenverkehr stattfindet, ist der maritime Handel die wichtigste Transportart im EU-Handel mit Drittländern (EU-Exporte: 45,5 Prozent; EU-Importe: 52,6 Prozent). Gerade für Österreich als kleines Binnen- und Transitland ist im Handel mit weiter entfernten Ländern der Seeverkehr essenziell. Exportseitig stellt dieser mit einem Anteil von knapp 40 Prozent an den Gesamtexporten in Extra-EU-Länder sogar die bedeutendste Transportart dar, bei den österreichischen Gesamtimporten ist der Stellenwert des Seeverkehrs mit rund 25 Prozent annähernd gleich bedeutend wie die anderen Transportarten (Luft- und Straßenverkehr), so Wolfmayr und Christen.

Lieferprobleme dürften sich im Herbst beruhigen

Hohe Nachfrage und extremes Wetter

Die Gründe für die Lieferengpässe und -verzögerungen sind vielfältig. Sie sind nur zum Teil auf mangelnde Transportkapazitäten in der Verschiffung aus Asien zurückzuführen. Bei bestimmten Gütergruppen (langlebige Konsumgüter, ICT-Güter und Medizinprodukte) sind die Engpässe vor allem auf die stark anziehende Nachfrage zurückzuführen. Bei Computerchips sind Angebotsprobleme wichtiger Lieferanten und extremes Wetter (Dürre in Taiwan, Stromausfälle in Texas) schuld. Die Logistikprobleme in der Containerschifffahrt verschärfen die Situation vor allem im Konsumgüterbereich.