Welpen im Obstkarton angeboten: Illegaler Tierhandel in Wien-Ottakring aufgeflogen

Bei einem Einsatz in Wien-Ottakring beschlagnahmte die Polizei am Karsamstag zwei Welpen und brachte einen 55-Jährigen wegen Verdachts auf illegalen Welpenhandel zur Anzeige.

Offenbar wieder ein Fall von illegalem Welpenhandel: Die Polizei zog am Abend des Karsamstag in der Neulerchenfelder Straße in Wien-Ottakring zwei junge Hunde - Langhaarschäfer oder Mischungen mit Anteil davon - aus dem Verkehr und zeigte einen 55-Jährigen an.