Weitere Spiele der ICE-Eishockeyliga verschoben

Am Wochenende fallen die Spiele der ICE-Eishockeyliga coronabedingt erneut aus. Innerhalb der nächsten sechs Wochen sollen möglichst alle bisher verschobenen Partien nachgeholt werden.

Nachdem schon vergangenes Wochenende mit Ausnahme von zwei Spielen alle Partien der ICE-Eishockeyliga wegen zahlreicher Corona-Fälle abgesagt worden sind, wurden am Mittwoch auch alle Matches des kommenden Wochenendes verschoben. Allerdings soll am Freitag über eine mögliche Neuansetzung für Sonntag entschieden werden.

"Um die Gesundheit aller Beteiligten weiterhin zu wahren, behördliche Vorgaben einzuhalten und entsprechende Trainingszeit vor einem Pflichtspiel zu gewährleisten, waren eine Ausweitung der Präventionsmaßnahmen und damit weitere Verschiebungen unumgänglich", hieß es in einer Presseaussendung der länderübergreifenden österreichischen Liga nach einer Video-Konferenz der Clubvertreter am Mittwoch.

Salzburg-Heimspiel am Sonntag

Red Bull Salzburg wird trotz der Absagen im Einsatz sein. Die Salzburger gaben am Mittwochnachmittag bekannt, dass sie am Sonntag (16.30 Uhr) ein vorgezogenes Heimspiel austragen. Als Gegner kommen die Bratislava Capitals und die Black Wings aus Linz infrage, die Entscheidung fällt am Freitag.