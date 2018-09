Weitere Polizeiinspektion am Wiener Gürtel gefordert

Die Wiener U-Bahn Station Gumpendorfer Straße ist bei vielen Passagieren negativ behaftet, vor allem durch die Kriminalität, die dort statt findet. Nun wird aufgrund dessen eine weitere Polizeiinspektion in diesem Bereich gefordert.

Neue Inspektion in Wien würde Zeiteinsparungen und mehr Sicherheit bringen

Um für die Sicherheit in der Umgebung zu sorgen, müssen die Beamten Doppelschichten leisten. Mit 80 statt 100, sind diese stark unterbesetzt. Mit genügend Beamten, wäre auch die Herausforderung des Suchthilfezentrums, das Begleitkriminaltität zur Folge hat, kein Problem. Auch Zeiteinsparungen würden mit einer weiteren Inspektion am Gürtel einhergehen. Die Polizeispitze am Schottenring, will sich zu dieser Forderung nicht äußern und sieht dies als eine politische Aktion der SPÖ.