Weitere Minister der Übergangsregierung sollen bereits feststehen

Laut Medienberichten sollen weitere Minister der Übergangsregierung bereits feststehen. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte die Namen jedoch nicht.

Das Kabinett der designierten Kanzlerin Brigitte Bierlein nimmt Gestalt an. Wie die “Presse” am Samstag berichtete, soll ein Großteil der Minister der Übergangsregierung bereits feststehen. Bestätigt wurden die Namen nicht.

Rendi-Wagner: Übergangsregierung wird “weiblicher”

In den Medien kursierende Namen bestätigte die Präsidentschaftskanzlei der APA nicht. Ein Ende der Suche nach den weiteren Regierungsmitgliedern dürfte aber in Sicht sein. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner twitterte am Samstagvormittag: “Gerade hatte ich ein offenes und sehr vertrauensvolles Gespräch mit der designierten Kanzlerin Bierlein.” Sie sei “sehr froh über Tempo und Professionalität” dieses Prozesses. Bestätigen könne sie auch, dass die Übergangsregierung “weiblicher” werde, sagte ihr Sprecher zur APA.