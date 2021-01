Weitere Lieferung an Sachspenden für Erdbeben-Opfer in Kroatien

Rund zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Kroatien bietet Österreich weitere Sachleistungen wie Schlafsäcke, Wohncontainer, Beleuchtungssysteme und Matratzen an.

Auch Deutschland und Frankreich helfen erneut mit Sachspenden aus, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Slowenien hatte am Montag weitere Wohncontainer in sein Nachbarland geliefert.