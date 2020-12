Erdbeben in Kroatien: Österreich schickt Hilfspaket

Ein österreichisches Hilfspaket wird noch am Mittwoch in das kroatische Erdbebengebiet transportiert.

"Österreich ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner in der internationalen Katastrophenhilfe. Es ist daher eine Selbstverständlichkeit, die notwendigen Hilfsgüter rasch auf den Weg zu schicken", so Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch.